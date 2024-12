Gazzetta - Milan, sarà difficile recuperare Loftus-Cheek, Musah e Okafor per la Supercoppa

La lista degli infortunati del Milan è piuttosto lunga al momento: per la sfida di stasera contro l'Hellas Verona, infatti, non ci saranno Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor. Lo spagnolo è alle prese con la tonsillite, quindi le sue condizioni non preoccupano in vista della prossime partite. Per la gara contro la Roma del 29 dicembre, Paulo Fonseca spera di riavere a disposizione anche Pulisic, Bennacer e Jovic. Se non dovessero farcela, rientrerebbero poi il 3 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Difficile invece riavere per questo impegno di Arabia Saubita Loftus-Chek, Musah e Okafor: l'inglese è out per una lesione al bicipite femorale destro, nei prossimi giorni si sottoporrà ad un nuovo esame per valutare come procede la guarigione, ma servirà probabilmente un miracolo per vederlo in campo contro i bianconeri. Stesso discorso anche per l'americano e lo svizzero: la sensazione è che entrambi dovranno vedersi la Supercoppa dalla tribuna. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.