Gazzetta - Milan, si è spenta la luce

Il Milan non era partito per vincere lo scudetto, ma per tornare in Champions League dopo tanti anni. Il traguardo non è lontano: come riporta La Gazzetta dello Sport, i risultati delle dirette avversarie lasciano un po’ sperare, ma allo stesso tempo preoccupano. È tutto in bilico, ma la cosa peggiore - sottolinea la rosea - è la luce che si è spenta. L’incapacità di fare gioco e la scarsa vitalità che ha permesso alla Sampdoria di dominare per lunghi tratti la partita sono segnali d'allarme.