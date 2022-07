Gazzetta - Milan, speranza Sanches: strada in salita, ma non è chiusa

MilanNews.it

Il Milan è a caccia di un'occasione in mediana per sostituire Kessie, andato al Barcellona a paramentro zero. Il nome è sempre quello: Renato Sanches. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la strada per il centrocampista portoghese non è chiusa, ma sicuramente è in salita: il PSG offre oltre 5 milioni, mentre il Milan è il club che si è avvicinato di più alle richieste del Lilel.