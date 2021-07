Gazzetta - Nuovo San Siro, il rischio è che si debba aspettare le elezioni

Dal Comune sono arrivati nuovi segnali in merito alla questione stadio. Milan e Inter hanno consegnato ulteriori documenti richiesti nelle settimane scorse e aspettano l’ok definitivo per far partire il progetto esecutivo. Le società hanno fatto tutto quello che era stato richiesto da Palazzo Marino, comprese la salvezza di una parte del Meazza e la riduzione del cemento attorno al nuovo stadio. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il rischio è che per i prossimi passi si debba necessariamente aspettare le elezioni dell’autunno.