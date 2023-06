Gazzetta - Nuovo stadio Milan, una decisione tra giugno e luglio: ecco perchè San Donato è favorito su Sesto San Giovanni. Il modello è Monaco

MilanNews.it

Per la costruzione del nuovo stadio del Milan, in questo momento l'area di San Donato Milanese è favorita su quella di Sesto San Giovanni. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi spiega i motivi: prima di tutto, è la zona su cui il Diavolo potrebbe cominciare a costruire prima. L’aspetto economico, naturalmente, non è in secondo piano, ma uno dei pregi più importanti di quest'area è sicuramente la posizione in quanto si trova tra l’autostrada A1 e lo svincolo che porta alla tangenziale Est, due delle arterie di grande scorrimento della città (lo stadio sarebbe poi raggiungibile piuttosto facilmente anche in metro e ferrovia).

Un po’ come succede a Monaco di Baviera con l’Allianz Arena, costruita a pochi metri dall’autostrada. Ed è proprio questo il modello a cui si ispirano in via Aldo Rossi.