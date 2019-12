Nonostante le deludenti prestazioni offerte in questa stagione, Piatek guiderà l’attacco del Milan anche a Parma. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Kris deve ringraziare una concorrenza non esattamente agguerrita. Il giovane Leao, infatti, dopo le fiammate iniziali, ha smarrito l’intensità e l’allenatore ha fatto capire di considerarlo ancora acerbo.