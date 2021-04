Gazzetta - Rinnovo Gigio, possibile ultimatum: chiudere prima dell'Europeo

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici del Milan vivono questa vicenda senza farsi prendere dall’ansia di chiudere la pratica in fretta. Tuttavia, non possono permettersi di aspettare in eterno. Ecco perché si profila una sorta di ultimatum: i dirigenti rossoneri vogliono chiudere entro fine maggio, e prima della partenza di Gigio per l’Europeo.