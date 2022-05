Gazzetta: "San Siro pieno, social, ascolti tv: tra le milanesi solo grandi numeri"

MilanNews.it

Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, a Milano si respira aria di derby in tutto e per tutto, anche sui social. Il Milan, in questa stagione, ha riscontrato quasi 5milioni di follower in più su Instagram, salendo a quota 54 milioni. Sono aumentati del 104% gli iscritti al canale YouTube, mentre il profilo TikTok ha toccato quota 4milioni.