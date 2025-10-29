Genoa a picco: Bonazzoli fa due gol e scatena la contestazione dei tifosi rossoblù

Il Genoa cola a picco. In nove giornate il Grifone ha ottenuto solamente tre pareggi, troppo pochi per una squadra che l'anno scorso aveva rubato l'occhio, specialmente da metà ottobre in poi. La formazione rossoblù ha perso 2-0 in casa contro la Cremonese: una partita finita con la dura contestazione dei tifosi di casa che hanno richiamato la squadra sotto la curva. Ora Patrick Vieira è seriamente a rischio e si aspettano novità sul suo futuro nelle prossime ore. Tutt'altro umore per i grigiorossi di Davide Nicola, la vera rivelazione di questo avvio stagionale: i lombardi si godono Federico Bonazzoli che segna la doppietta decisiva e catapulta la Cremo all'ottavo posto con 14 punti.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 3-1

Juventus-Udinese 3-1

Roma-Parma 2-1

Bologna-Torino 0-0

Genoa-Cremonese 0-2

Inter-Fiorentina 3-0

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45