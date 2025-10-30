Costacurta: "Modric è una stella, un giocatore straordinario"
Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha parlato così di Luka Modric dopo Atalanta-Milan: “Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro. Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale.
Lo stesso Ancelotti per molti anni ne ha fatto un elemento centrale, è sempre stato una stella. In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario”.
