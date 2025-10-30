Pellegatti: "Il Milan con Pulisic e Rabiot non teme nessuno"

Pellegatti: "Il Milan con Pulisic e Rabiot non teme nessuno"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30News
di Francesco Finulli

Nel corso della puntata di Tutti Convocati andata in onda su Radio 24 mercoledì pomeriggio, il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha offerto il suo commento a margine della gara tra Atalanta e Milan, terminata 1-1. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Carlo Pellegatti commentato il pareggio tra Atalanta e Milan: "Se l'Atalanta è più forte del Milan non lo so. Il Milan con Pulisic e Rabiot, con Estupinan, non teme nessuno. Ho visto giocare Monaco-Tottenham a Montecarlo settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre. È il problema della rosa che è ridotta"