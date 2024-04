Genoa, altra vittoria da salvezza: Verona piegato 2-1 al Bentegodi

Due le gare delle 18 in questa domenica di Serie A. Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, i padroni di casa dell'Hellas si sono fatti rimontare dal Genoa che vede la salvezza sempre più vicina. Il vantaggio per gli scaligeri, nel primo tempo, è merito dello spunto di Federico Bonazzoli. Ma poco prima dell'intervallo arriva il pareggio di Ekuban per il Grifone che poi, in avvio di ripresa, completa la rimonta grazie al guizzo del solito Albert Gudmundsson, arrivato a 12 reti in questo campionato di Serie A. Il risultato finale è di 2-1 per il Genoa di Gilardino.

Con questa vittoria il Grifone vede la salvezza sempre più vicina: sono 38 i punti per la squadra rossoblù, a meno due dalla fatidica quota per la permanenza in Serie A, fissata solitamente a 40 punti. Per l'Hellas Verona, invece, ci sarà da sudare: i veneti, a causa della vittoria dell'Empoli ieri sera, scivolano al quartultimo posto a quota 27 punti, uno solo in più rispetto al Frosinone terzultimo.