Genoa, Blessin: "Il Milan non è una squadretta. Scudetto? Chi sarà primo avrà meritato"

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, si è così espresso in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan: "Non è che abbiamo giocato contro una squadretta, abbiamo giocato contro il Milan, una squadra che non ha preso molti gol. Abbiamo ripreso molti palloni a centrocampo, non siamo riusciti a ripartire, è mancato un po' di coraggio e giocatori che andassero in profondità: oggi è mancato questo".

Un paragone fra Inter e Milan, chi meriterebbe il titolo?

"Chi alla fine delle 38 partite è primo avrà meritato la vittoria. Sono due squadre con tantissima qualità, hanno un modo di giocare diverso ma tantissima qualità tutte e due".