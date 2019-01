Genoa-Milan lunedì alle 15, ultrà rossoblù fuori dallo stadio

I tifosi del Genoa (e non solo) non hanno gradito la decisione di spostare la gara con il Milan alle ore 15 di lunedì. Come riporta il quotidiano La Repubblica, l’orario pomeridiano, in un giorno feriale, crea seri problemi, anche di ordine pubblico. Si rischia il caos del traffico cittadino. Inoltre, molti genovesi e altrettanti abbonati, lavorando, non potranno andare allo stadio. Durissimi i comunicati dell’Associazione dei club genoani e degli ultrà, che rimarranno fuori dal Ferraris e lasceranno vuoto il cuore della gradinata Nord: per loro la partita sarà la rifinitura di domani al centro Signorini di Pegli, dove andranno in massa con le bandiere.