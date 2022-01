Genoa, Shevchenko torna negativo e sarà in panchina contro il Sassuolo

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN - Andriy Shevchenko, tecnico del Genoa, domani sarà regolarmente in panchina a Reggio Emilia per la sfida con il Sassuolo. Il tecnico ucraino , come annunciato via social dal club rossoblù, è risultato negativo al Covid e dunque torna a guidare la squadra. Shevchenko era risultato positivo mediante un test molecolare il 27 dicembre scorso e da allora era in isolamento fiduciario a Londra dove aveva raggiunto la famiglia durante la sosta per le vacanze natalizie. (ANSA).