Genoa-Torino a rischio, oggi la Serie A stabilirà anche una regola generale

La decisione sull'eventuale rinvio di Genoa-Torino, a rischio dopo i tanti contagiati nelle fila rossoblù, sarà l'occasione di stabilire per la Serie A una regola che valga anche per il futuro. Secondo quanto riporta la Repubblica quest'oggi, infatti, sarà fissato un limite minimo di giocatori disponibili, necessario per poter giocare o meno. Una scelta da fare con attenzione: fissarlo troppo basso rischierebbe di mandare in campo squadre "svuotate", mentere alzarlo farebbe viceversa crescere il rischio di rinvii. Tra questi due estremi, si muoverà la scelta della Serie A.