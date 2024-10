Gentile: "Confermando Leao in panchina, Fonseca dimostra spalle larghe e coraggio"

vedi letture

Importantissima sfida per il Milan questa sera. A San Siro, alle ore 20.45, arriva il Napoli capolista che - anche grazie alla partita in meno del Diavolo - ha un vantaggio di otto punti sui rossoneri. La gara diventa già un primo snodo cruciale di questa stagione, specialmente in ottica per il titolo. Della partita ne ha parlato Riccardo Gentile in diretta nello studio di Sky Sport 24.

Le parole di Riccardo Gentile sul Milan: "Sarà partita interessante perché il Napoli è alla seconda sfida con una diretta concorrente e in questo Fonseca non si nasconde: sta assolvendo a questo ruolo con grande personalità e andando oltre lo scetticismo, confermando Leao in panchina dimostra di avere le spalle larghe ed il coraggio giusto: del resto la squadra ha anche risposto in campo. Il fatto di dar fiducia a chi prima un posto da titolare non lo aveva mai, come Okafor e Chukwueze: il fatto di far sentire tutti in gradi di poter essere utili, è una bella dimostrazione nei confronti del gruppo".