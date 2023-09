Germania, Flick: "Siamo soddisfatti della crescita di Thiaw, ma domani contro il Giappone giocherà Süle"

In vista dell'amichevole di domani sera contro il Giappone (ore 20.45 a Wolfsburg), Hans-Dieter Flick, ct della Germania, è intervenuto in conferenza stampa e in merito a chi giocherà al centro della difesa tedesca insieme a Rudiger ha spiegato: "Siamo soddisfatti della crescita di Malick Thiaw, anche lui sta ottenendo molti minuti importanti al Milan. Si è già ambientato molto bene con noi, ma domani inizierà Niklas Süle".