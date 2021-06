Germania, Low e i suoi 15 anni: "La sconfitta con l'Italia nel 2012 decisiva per vincere il Mondiale"

Nella conferenza stampa di congedo da commissario tecnico della Germania, Joachim Löw ha tracciato un bilancio dei suoi 15 anni: "La sconfitta del 2012 contro l'Italia ci ha dato ciò di cui avevamo bisogno, ci ha riuniti di nuovo. È stata la chiave per vincere il Mondiale 2014. La sconfitta peggiore è stata contro la Francia nelle semifinali di Euro 2016. Se avessimo vinto, cosa possibile, avremmo vinto senza dubbio il titolo. L'ultima sconfitta contro l'Inghilterra è un'altra che mi fa un po' male. Questa squadra è stata in cima mondo per molti anni. È molto difficile finire sempre tra i primi quattro nei tornei. Ma ci siamo riusciti molte volte. Con il nostro stile e il nostro calcio, abbiamo ispirato molti".