Gerry Cardinale è tornato a Milanello 513 giorni dopo l'ultima volta
Questa mattina Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello dove ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Max Allegri e alla squadra milanista. Il proprietario del club di via Aldo Rossi non si vedeva nel Centro Sportivo di Carnago da ben 513 giorni: l'ultima volta prima di oggi risaliva infatti al 26 agosto 2024.
GERRY CARDINALE A MILANO
Gerry Cardinale è tornato in Italia e in queste ore si trova nel Centro Sportivo di Milanello dove ha incontrato l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della squadra milanista.
Il numero uno di RedBird è a Milano in questi giorni nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda e ha voluto far sentire la sua vicinanza costante al club e al management, con cui il rapporto è continuo e strutturato.
Questa visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management. Il Milan è un progetto prioritario all’interno dell’ecosistema RedBird, su cui Gerry Cardinale ha una visione e un impegno di lungo periodo. Il progetto attraversa una fase rilevante del suo percorso, specialmente in questi giorni in cui si parla molto del rifinanziamento del debito con Elliott.
