Gerry Scotti: "Avrei tenuto Camarda. A quest'ora avremmo l'attaccante invece di brancolare nel buio"

vedi letture

Gerry Scotti, noto presentatore televisivo, è un grandissimo tifoso del Milan e oggi la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per conoscere il suo punto di vista in merito alla situazione attuale della squadra rossonera che questa stagione, con l'arrivo di Massimiliano Allegri e del ds Igli Tare, sta cercando di far partire un nuovo ciclo. Nella sua chiacchierata, Scotti parla del tecnico livornese e del dirigente albanese come anche di diversi giocatori, su tutti Leao, Camarda e Reijnders.

Le parole di Gerry Scotti su Rafael Leao e Francesco Camarda: "A Leao gli diamo ancora quest'anno per dimostrare di essere uno del tre più grandi talenti di questo secolo nel calcio, se non ce la fa non piangeremo, dovrà trovare altri stimoli e altre collocazioni, perché è un po' che aspettiamo. Giovani?Credo che da noi manchi un po' di coragglo: altrove fanno esordire giovani di 16-17 anni, noi abbiamo creato un caso Camarda e alla fine non l'abblamo fatto glocare bene da nessuna parte. lo a quel punto l'avrel tenuto e ci avrei puntato. Magari a quest'ora avevamo l'attaccante invece di brancolare nel buio".