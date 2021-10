Ghirelli sul via libera all'apprendistato nel mondo del calcio: "Una vittoria storica"

In merito alla manovra del Governo Draghi che ha dato il via libera alla possibilità per le società professionistiche di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante si è espresso, via Twitter, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Manovra governo Draghi, introdotti i contratti di apprendistato per il calcio fino a 23 anni. Grazie! Una battaglia storica, dal 2012, della lega Pro per favorire la immissione di giovani calciatori, un rapporto scuola/lavoro per il futuro riducendo numero sbandati. Grazie Gravina".