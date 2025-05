Ghoulam: "Per me non c'è rosso su Gimenez: succedono almeno dieci volte in una partita"

vedi letture

Al termine della gara tra Roma e Milan, terminata 3-1 in favore dei giallorossi allo stadio Olimpico e partita che ha sancito la definitiva esclusione dei rossoneri dalle coppe europee per la prossima stagione, è andato in onda come ogni domenica sera il Club di Sky Sport 24. Tra gli ospiti c'era anche l'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam che ha commentato il cartellino rosso a Santiago Gimenez.

Le parole di Ghoulam: "Per me non c’è rosso. Gli arbitri, in una partita così importante, non puoi dare rosso così presto. Sono cose che succedono durante una partita, succedono almeno dieci volte tra attaccante e difensore. In questo caso è un po’ esagerato quello che ha fatto l’arbitro".