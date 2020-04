Giacinti: "Gazidis ci ha mandato un messaggio dicendoci di stare tranquille"

Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile, è intervenuta in diretta Instagram con Pierluigi Pardo: "Gazidis ci ha mandato un messaggio dicendoci di stare tranquille e pensare alla serenità mentale poi penseremo al calcio. Mi alleno tutto il giorno per far passare il tempo, leggo, faccio giochi in scatola e non penso a questa situazione che è davvero pesante, non sono state settimane semplici qui a Bergamo (nata a Trescore Balneario, abita a Borgo di Terzo, ndr)".