Giampaolo a TikiTaka: "Paquetà? Non è una bocciatura, mi serviva un giocatore diverso"

Marco Giampaolo è stato intervistato da Tiki Taka.

Sulla partita: “La sofferenza è giusta. La squadra ha avuto la pazienza di aggirare il muro difensivo. L’avversario è rimasto in dieci e si è difeso in dieci. Serve la pazienza di farli correre e di trovare spazi che non ci sono. In undici contro dieci la squadra ha fatto le cose per bene. Non è mai semplice trovare soluzioni contro dieci giocatori che si difendono. Nel secondo tempo, con posizioni diverse la squadra ha fatto bene. Ha dovuto trovare posizioni in campo per aggirare la difesa”

Su Paquetà: “Non è una bocciatura. È un giocatore che può giocare lì. È stato messo lì per questa partita. Trequarti è una parola che non significa nulla, dipende da come ci si muove. A me serviva di allargare, non un giocatore tra le linee. Per questo ho scelto Rebic. Avrei potuto togliere una mezz’ala e far giocare lui ma la partita chiedeva una caratteristica diversa”

Sul derby: “Io penso che tutte le squadre non siano perfette. I risultati aiutano per la fiducia. Il Milan deve fare il suo percorso. So che ci sono tante cose da migliorare. Ho la fiducia di farlo perché la squadra lavora bene”