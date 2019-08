Giampaolo: "C'è poco tempo, ma io il tempo me lo prendo comunque"

Marco Giampaolo, nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Brescia, ha risposto in merito alla necessità di tempo per infondere la propria idea di gioco alla squadra: “In linea generale c’è poco tempo, ma io il tempo me lo prendo comunque. Non salto nessuno step, non spreco nessun allenamento, ogni allenamento deve migliorarci. Più giocatori forti si hanno meglio è naturalmente, ma io vado avanti e lavoro."