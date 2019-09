Giampaolo: "Consapevole di quello che siamo, lavoriamo per essere più forti"

Marco Giampaolo, nella conferenza di vigilia di Torino-Milan, ha parlato dei suoi uomini: "Io sono consapevole di quello che siamo oggi. Mi rendo conto delle cose da migliorare. In questo momento non siamo contenti, nessuno lo è, stiamo lavorando per essere più forti e convincenti. Conosco bene le difficoltà e le difficoltà della squadra, lavoriamo per trovare le soluzioni, lo abbiamo fatto anche questa settimana. La disponibilità dei ragazzi è massima"