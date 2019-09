Giampaolo: "Si deve lavorare sui sistemi di gioco, devo dare più certezze"

Marco Giampaolo è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita del Bentegodi. Sul modulo: "Si deve lavorare sui sistemi di gioco, il 4-3-3 ce lo siamo potuti permettere perché eravamo in undici contro dieci. Mi piace che la squadra abbia un'identità, devo dare più certezze possibili alla squadra. Serve più maturità tattica, lavorano per completare il mosaico in maniera più seria. Questo mi dà fiducia".