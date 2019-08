Giampaolo su Piatek: "Più affaticato degli altri ma non sono preoccupato"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua su Piatek, mai in gol in questo precampionato: "Non sono preoccupato, Piatek ha caratteristiche particolari, è un giocatore più di profondità che di palleggio. Giocando con un altro giocatore al fianco può togliersi di dosso le attenzioni. Ha mostrato un livello di fatica più alto degli altri, presumo debba fare un percorso naturale di smaltimento delle tossine. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, il fatto che non ne abbia fatti non mi sposta niente, non ci bado. Bado alla sostanza delle cose, a quella che è la prestazione offensiva della squadra".