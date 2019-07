Giampaolo: "Voglio conoscere i calciatori per capire chi potrà soddisfare le nostre idee, dispiace non avere infortunati e nazionali"

Marco Giampaolo, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, ha parlato dei giocatori che non saranno subito disponibili, sottolineando che vorrà valutare tutti i giocatori prima di prendere delle decisioni: "Voglio conoscere bene e fino in fondo i calciatori della rosa del Milan. Mi spiace che Kessie, Laxalt, Paquetà, Cutrone, Bonaventura che spero che possa recuperare, Caldara, non siano ora a disposizione e non poter contare su di loro. Prima di muoversi seriamente in qualsiasi direzione voglio capire chi potrà soddisfare le nostre idee e chi, pur essendo forte, non sarà funzionale all'idea. In questo senso qualche periodo di riflessione voglio prenderlo, mi dispiace non poter studiare i sei di prima. Partiamo con un numero di calciatori ridotto ma questo ci metterà in condizione di costruire al meglio la squadra"