Giannichedda: "Il Napoli vorrà rifarsi in campionato, se perde un'altra occasione l'Inter rischia di scappare e pure il Milan"

Oggi alle 18:20News
di Manuel Del Vecchio

L''ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda è stato ospite di Maracanà su TMW Radio: 

Come vede la sfida tra Napoli e Juve?
"Certe partite non hanno un favorito. Il Napoli vorrà rifarsi in campionato, se perde un'altra occasione l'Inter rischia di scappare e pure il Milan".

ROMA-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso

Serie A, il programma completo della 22^ giornata.

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45