Gigio, Theo e Rebic nervosi? Pioli: "Dobbiamo imparare ad essere più lucidi"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Donnarumma, Theo e Rebic nervosi? "Sono situazioni che possono capitare, meglio se non succedono perchè non possiamo buttare via energie. Col Napoli è stata combattuta, difficile e nervosa, dobbiamo imparare ad essere più lucidi".