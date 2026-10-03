Gila svela: "Mi aveva cercato anche l'Inter, ma ho scelto il Milan perché quando ti chiama è difficile dire di no"

Le dichiarazioni di Mario Gila al Festival dello Sport.

Il difensore del Milan Mario Gila è nel pomeriggio intervenuto sul palco del Festival dello Sport, organizzato in quel di Tentro da La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal rossonero, da alcuni retroscena di calciomercato al rapporto con compagni di squadra, passando per Gerry Cardinale fino agli idoli di sempre. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Ti avevano cercato altri grandi club italiani? Napoli, Atalanta, Inter... ? E tu hai scelto il Milan:

"C'erano diverse squadre, ho scelto il Milan perché è una squadra che quando ti chiama, che ha una storia così importante, è difficile dire di no. Magari altri club sono in un momento più soddisfacente, ma aiutare il Milan a tornare a vincere è un qualcosa che non puoi trovare altrove".

Ti aveva cercato anche l'Inter?

"Sì".

Perché hai scelto il Milan?

"Sappiamo che il Milan negli ultimi anni non è stato ad un livello come l'Inter o il Napoli. Ma giocare per una squadra così e cercare di far vincere sarebbe una soddisfazione molto più bella che giocare in una squadra che sta vincendo già adesso".