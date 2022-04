Gilardino: "Milan, per l'attacco del futuro dico Scamacca. E su Berardi..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del match di domani sera contro il Bologna (altra sua ex squadra): “Vincerà chi ha più sangue freddo. Il Milan però ha un calendario più agevole sulla carta. Un consiglio per l’attacco del futuro? Dico Scamacca. E farei un pensierino su Berardi. Sarebbe importante per rilanciare la Nazionale, dove Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe”