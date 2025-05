Gimenez a DAZN: "Mi sento molto bene, mi alleno al massimo perché così come ti alleni poi giochi"

Santiago Gimenez, oggi decisivo con l’assist per Leao, ha parlato a DAZN nel post partita di Genoa-Milan. Queste le parole del messicano:

Oggi al Milan serviva la tua bravura nell’attaccare la profondità...

“Mi sto sentendo molto bene. Conosco i miei punti forti e cerco sempre di metterli a disposizione del gruppo. Mi sento a mio agio quando devo attaccare lo spazio in profondità”.

Hai parlato con il tuo compagno messicano Vasquez?

“È un grande amico, sono molto contento del grande lavoro che ha fatto in Serie A. È un punto di riferimento importante per il Genoa, non vedevamo l’ora di giocare contro oggi”.

Come stai fisicamente? Sei pronto per fare gol nella finale di Coppa Italia?

“Mi sento molto bene fisicamente, mi alleno al massimo per poi dimostrare in partita. Credo molto nel fatto che così come ti alleni poi giochi in campo”.