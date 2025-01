Gimenez al Milan contro il Feyenoord? I tifosi olandesi: "Oh cavolo". Ma c'è tanto entusiasmo: "San Siro magico, che passione i milanisti"

Con un paio di post su Instagram, il Feyenoord ha annunciato il confronto con il Milan per i playoff di Champions League.

Tanti i commenti entusiastici dei tifosi olandesi, soprattutto per la trasferta a San Siro, definita da molti "magica" soprattutto per la bellezza dello stadio e per la passione dei tifosi milanisti. Non mancano, ovviamente, riferimenti a Santiago Gimenez; un tifoso, per esempio, scrive: "Aspetta... Santiago viene venduto alla squadra contro cui stiamo per giocare? Oh cavolo".