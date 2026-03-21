Gimenez, dopo il lungo stop il ritorno in campo: sono passati 144 giorni

Gimenez, dopo il lungo stop il ritorno in campo: sono passati 144 giorni MilanNews.it
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Oggi alle 19:45News
di Andrea La Manna

Al minuto 77 di Milan-Torino, al posto di Christian Pulisic autore dell'assist per il secondo gol firmato da Rabiot, è tornato a calcare il campo il numero 7 rossonero Santiago Gimenez. Era dal 28 ottobre 2025, dal match contro l'Atalanta a Bergamo, che il messicano non giocava una partita ufficiale. E dunque 144 giorni dopo Santiago Gimenez torna ufficialmente arruolabile per mister Allegri