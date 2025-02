Gimenez: "Feyenoord-Milan la vivrò in maniera molto intensa e emozionata. Se dovessi segnare non esulterò"

Intervistato dai colleghi di Amazon Prime Video, Santiago Gimenez ha parlato di Milan, del sogno rossonero e di tanto altro, lui che è e sarà l'osservato speciale della partita di questa sera al De Kuip tra la sua nuova squadra, il Diavolo per l'appunto, e la sua ex, il Feyenoord.

Promessa d'amore reciproca con la tua sposa come la tua con il Milan...

"Esatto, il Milan era quell'amore che avevo fin da bambino. Avevo il sogno di giocare qui. Sono cresciuto guardando un Milan che vinceva tutto, quello di Pirlo, Gattuso, Maldini, Nesta...Io eo piccolo e quella squadra mi aveva incantato, non volevo mai togliermi quella maglietta. Ho tantissime foto da bambino con quella maglia addosso, oggi si realizza questo sogno".

Che relazione hai con tuo padre?

"È come un fratello, come un amico. Ovviamente la persona che ascolto sempre e da cui mi lascio guidare, ma ci comportiamo come grandi amici. Mi ha aiutato molto dandomi consigli, guardando le mia partite e dicendomi quello che facevo bene o male...Soprattutto quello che facevo male. Dall'altra parte, poi, c'era mia madre che mi ha sempre accompagnato e sostenuto in questo percorso".

L'origine del soprannome Bebote

"Fin da quando ero piccolo, i miei genitori mi chiamavano bebote perché da bambino ero un "piccolo gigante". Anche a pochi anni, ero grande fisicamente. Poi, questo soprannome è diventato virale in tutto il mondo".

Ibra dice che Gimenez è forte come lui...

"È una grande responsabilità, però mi fa piacere ho molta fiducia nelle sue parole perché tutto quello che dice si realizza".

Sulla scelta del numero 7

"Ho scelto il numero 7 di Shevchenko, una leggenda di questo club. So che pesa molto, ma mi piacciono queste sfide, mi piace mettermi in gioco e io posso solo dare il massimo".

Santi come vivrà Feyenoord-Milan?

"In maniera molto intensa e emozionata. Sono un giocatore che mette i sentimenti davanti a tutti e oggi non farà eccezione".

Se dovessi segnare, esulterai?

"No no, non esulterò perché è una squadra che rispetto molto e mi ha dato tantissimo".