Giorno di compleanni in casa Milan: auguri a Pietro Paolo Virdis!

Non sono finiti i festeggiamenti in casa Milan per la giornata di oggi. Oltre ad Alexis Saelemaekers, fresco Campione d'Italia con i rossoneri, e Serginho, che a Milanello ha vissuto gran parte della sua carriera ricca di successi, oggi è il compleanno di un altro grande cuore rossonero: Pietro Paolo Virdis. L'ex attaccante del Milan compie oggi 65 anni. In rossonero 5 stagioni, condite da 186 presenze e 76 gol, secondo i dati riportati da magliarossonera.it. Nella sua bacheca spiccano: uno Scudetto, una Champions e una Supercoppa Italiana. Tanti auguri Pietro Paolo!