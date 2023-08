Giroud a DAZN: "Ho troppo piacere a giocare con questa squadra. Pulisic e Leao? Si vede che siamo complementari"

Olivier Giroud, oggi autore di una doppietta, ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Torino. Queste le sue dichiarazioni:

Si è parlato tanto di iun vice Giroud, ma tu ci sei sempre. Ibra diceva che era Benjamin Button, ma non è che il Milan ne ha un altro? “Ho troppo piacere a giocare con questa squadra. Sul campo si vede, ci divertiamo con un grande spirito di squadra. Quando vinciamo sono sempre belle serate. Vice Giroud? Non lo so, forse ce l’abbiamo già in squadra. Vediamo”.

Vi sentite con più armi rispetto all’anno scorso? “Possiamo competere e fare bene in Champions, in Serie A e anche in Coppa Italia. Abbiamo tante qualità con questi giovani giocatori che abbiamo preso. Abbiamo tante soluzioni”.

Com’è giocare con Leao e Pulisic? “Penso che siamo proprio compatibili, complementari. Nel senso che uno va in profondità, l’altro piace avere la palla nei piedi, ci piace fare l’uno-due. Ci sono ancora alcune cose da perfezionare, ma si vede che ci divertiamo sul campo. Ma non solo noi tre, con tutti. Non mi piace tanto giocare contro questa squadra, uomo contro uomo a tutto campo, è difficile per me. Ma stasera l’abbiamo gestita bene”.

Com’è il nuovo gruppo? “Per me la cosa più importante è lo spirito di squadra, e i ragazzi che sono arrivati hanno questo spirito. È la mentalità del Milan, mai mollare e sempre lottare fino alla fine”.