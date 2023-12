Giroud squalificato, ennesima nuova chance per Luka Jovic in attacco

Olivier Giroud è squalificato e non sarà della partita domani sera contro il Frosinone. Per questo motivo, come riporta la Gazzetta dello Sport, e come è logico pensare a sostituirlo sarà ancora una volta Luka Jovic che, salve un paio di giocate buone, contro la Fiorentina ha deluso ancora. Un poco meglio nel garbage time della sfida contro il Dortmund, in cui è entrato e ha colpito un palo ma anche sbagliato un altro gol semplice.

Se l'attacco rossonero si affida a Jovic, la panchina vedrà ancora una volta la presenza di Francesco Camarda che potrebbe avere ancora l'opportunità di entrare in campo domani sera, magari anche per qualche minuto in più. Tutto dipenderà da come si metterà la partita e dalle scelte di Stefano Pioli. Ennesima nuova chance per il serbo che intanto vede lo spettro del mercato di gennaio avvicinarsi.