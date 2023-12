Giudice: "Il licenziamento di Maldini non fu un capriccio di Cardinale"

vedi letture

Il giorno dopo l'intervista di Paolo Maldini rilasciata a Repubblica e che, senza troppe sorprese, ha generato un fiume di commenti, analisi e giudizi nel mondo del web e non solo, prende voce il giornalista del Corriere dello Sport, Alessandro Giudice, che espone così la propria tesi spiegando come il licenziamento dell'ex direttore dell'area tecnica sia stato inevitabile e a tratti anche prevedibile.

Manicheismo, Furlani, Cardinale e anche Gazidis e Scaroni

Giudice espone così il proprio pensiero nella prima parte dell'editoriale pubblicato sulle colonne di oggi del Corriere dello Sport. Scrive così Giudce: " Il licenziamento di Maldini non fu capriccio di Cardinale ma motivato da circostanze oggettive che lui stesso svela. Oltre a Furlani, Paolo aveva brutti rapporti con Gazidis e Scaroni. Faceva piani in autonomia scavalcando l'AD e sarebbe licenziato in qualsiasi azienda".

Prosegue il giornalista, che si concentra sul motivo della rottura tra Maldini e la proprietà americana: "Sul momento delicato del Milan, con la squadra in difficoltà, si abbattono le parole pesanti di Paolo Maldini. […] L’ex dirigente sottolinea con orgoglio i successi della gestione sportiva e finanziaria negli anni in cui ha ricoperto il suo ruolo, ma ne rivendica il merito quasi esclusivo. Come se, per cinque anni, avesse dovuto combattere avversità provenienti non dall’esterno ma dalle proprietà succedutesi: Elliott e RedBird".