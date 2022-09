Giudice: "RedBird al Milan deve trasmettere l'idea di una società che cresce"

MilanNews.it

Alessandro Giudice, economista e collaboratore del Corriere dello Sport, è intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti soffermandosi su quello che cambierà nel Milan con il passaggio da Elliott e RedBird: “Credo che il modello di gestione della società ad Elliott a RedBird non cambierà molto. Migliorerà sotto la generazione dei ricavi perché il mestiere di RedBird. Non credo che Cardinale si presenti per scontentare i tifosi su un argomento come quello di Leao. Rispetto ad Elliott, Redbird deve essere più attento al senso di community. Deve comunicare e trasmettere un’idea di una società che cresce per attirare investitori e altri tifosi. Presentarsi subito con Leao che parte sarebbe come spezzare questo filo rosso”.