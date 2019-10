Giudice Sportivo - Calabria e Castillejo squalificati per una giornata

Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato riepilogativo della 7a giornata di Serie A. Nel documento si trovano diversi giocatori milanisti. Calabria e Castillejo vengono squalificati per una giornata, rispettivamente a causa del doppio giallo e del rosso diretto ricevuto nel corso di Genoa-Milan. Lo spagnolo, in particolare, "per avere, quale calciatore di riserva, al 47° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato con plateale gestualità l'operato arbitrale". Da segnalare, inoltre, la terza sanzione per Lucas Paquetà, ad una sola ammonizione dalla diffida. Prima sanzione, invece, per Lucas Biglia.