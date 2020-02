Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la venticinquesima giornata di Serie A: dodicesima sanzione per Ismael Bennacer per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Per lo stesso motivo è arrivata la sesta sanzione ai danni di Hakan Calhanoglu. Per Theo Hernandez c'è l'ottava sanzione per comportamento non regolamentare in campo.