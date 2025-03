Giudice sportivo, Maignan squalificato per una giornata: il motivo

Con il comunicato del Giudice Sportivo, uscito questo pomeriggio, arriva una notizia a sorpresa per il Milan. Secondo quanto emerge dal documento ufficiale, infatti, il portiere e capitano rossonero Mike Maignan è stato squalificato per una giornata e salterà la trasferta di Lecce in programma sabato 8 marzo alle ore 18.

Il motivo della squalifica si legge all'interno del comunicato ed è da ricondurre al post gara di Milan-Lazio: "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Il francese è stato anche multato di 15.000 euro. Contro il Lecce sarà squalificato anche Strahinja Pavlovic, espulso a metà del secondo tempo della partita contro i biancocelesti.