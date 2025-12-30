Giudice Sportivo, multa di 10.000 euro al Milan: ecco perché

Dopo il posticipo di ieri sera che ha concluso la diciassettesima giornata di campionato - e anche il 2025 della Serie A Enilive - in cui la Roma ha battuto 3-1 il Genoa all'Olimpico, oggi è arrivato puntuale il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo su tutto il turno che si è disputato nel corso del fine settimana.

Il Milan, si legge dal documento ufficiale, ha subito una sanzione pecuniaria di 10.000 euro, con la seguente motivazione: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata". Nessun'altra segnalazione da fare, dal momento che nessun giocatore del Milan ha subito un'ammonizione o un'espulsione nel corso dell'ultima gara giocata e vinta contro l'Hellas Verona a San Siro.