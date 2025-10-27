Giudice sportivo, seconda sanzione per Athekame
Come di consueto, all'indomani dell'ultima partita del turno di Serie A (big match tra Lazio e Juve, terminato con la vittoria di misura dei biancocelesti per 1-0 grazie a Basic), è stato pubblicato il rapporto del Giudice Sportivo sull'ottava giornata di campionato. Di interesse, per il Milan, solamente la notazione della seconda sanzione per uno dei calciatori del Diavolo: l'esterno Zachary Athekame è stato ammonito nello spezzone finale contro il Pisa, in cui ha segnato anche un gol. Al quinto giallo, va rimarcato, scatta la squalifica.
Di seguito si riporta il tabellino della sfida Milan-Pisa 2-2, ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:
MILAN-PISA 2-2
Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P), 86' Nzola (P), 93' Athekame (M)
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76' Athekame); Gimenez (76' Nkunku), Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71' Vural), Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister (71' Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.
Arbitro: Zufferli della sezione di Udine
Ammoniti: 31' Aebischer (P), 81' Athekame (M), 84' Vural (P)
Recupero: 1' 1T, 6' 2T
