Giudice sportivo: una giornata per Romagnoli, terza sanzione per Theo e Kjaer

Due i calciatori sanzionati per un turno dal Giudice Sportivo in vista della 15esima giornata di Serie A, turno che prenderà il via nella serata di domani. Si tratta di Alessio Romagnoli(Milan) e Luiz Felipe (Lazio), calciatori che salteranno rispettivamente i match contro Genoa e Udinese.

Sempre in casa Milan, poi si segnalano la terza sanzione per Theo Hernandez e Tonali, la seconda sanzione per Kjaer e la prima per Bennacer