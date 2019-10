Gli auguri di Kaká al Milan

"È appena arrivato, speriamo che il Milan possa riprendersi, noi tifosi milanisti speriamo che Pioli possa fare un buon lavoro, benvenuto a Mister Pioli", belle e importanti le parole d'apertura al nuovo tecnico rossonero da parte di Ricardo Kaká. Il popolarissimo, fra i tifosi milanisti e non solo, Riccardino è stato intervistato a Beirut, in Libano, a margine di un evento Fifa.



Sentirlo parlare di Milan e sentirgli pronunciare la frase "Noi tifosi milanisti", ha suscitato parecchia emozione in tantissimi tifosi rossoneri che hanno reagito positivamente sui social alle sue parole. In Libano, Kaká ha giocato a calcio con i bambini nell'ambito dell'iniziativa "Fifa football for Schools". Oltre a Kaká, era presente anche Samuel Eto'o. I due campioni sono stati spesso avversari in alcune grandi sfide tra Milan e Barcellona.

Kaká ha assecondato con le sue dichiarazioni le scelte della dirigenza rossonera, valutando che se è stata fatta questa scelta, a questo punto il problema dell'allenatore dovrebbe essere risolto al Milan. Nella sua prima esperienza rossonera, Kaká ha avuto per sei anni sempre lo stesso allenatore: Carlo Ancelotti.



L'esperienza del cambio d'allenatore a Milanello, Ricky invece l'aveva fatta nella stagione della sua seconda parentesi rossonera, e cioè nel gennaio 2014 quando la guida tecnica della squadra passò da Massimiliano Allegri a Clarence Seedorf. Sui social, stanno diventando virali anche le immagini, da gentleman allo stato puro, in cui proprio Kaká aiuta una ragazzina libanese ad allacciarsi le scarpe durante gli allenamenti del training Fifa a Beirut. Kaká riesce sempre a farsi respirare a pieni polmoni, a 360 gradi.